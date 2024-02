PL e PSDB negam aliança em Maringá

O deputado estadual Delegado Jacovós (PL) reagiu ontem a publicação do que chamou de “fofocas e manchetes fantasiosas, desmentindo notícia sobre a existência de uma aliança entre PSDB e PL na eleição municipal em Maringá. A informação, publicada por um site local, ainda permanece no ar, diz que a decisão foi anunciada após reunião entre o presidente do PSDB, Evandro Oliveira, e o deputado estadual Delegado Jacovós. Ambos desmentiram a informação.

No Facebook, Jacovós disse que a notícia “não tem, no momento, nenhuma credibilidade ou fundamento! Ontem, estava com meu amigo Delegado Luiz Alves, no restaurante Wandão, surgiu no local meu amigo do tempo de UEM, o Evandro Oliveira, um empresário de sucesso e gente muito boa; apenas tiramos uma foto e mal conversamos sobre política, até porque Evandro já anunciou que é pré-candidato a prefeito em Maringá; qualquer outra interpretação, é fantasia de pessoas bem interessadas em criar fatos e boatos, muito comum em ano eleitoral!”.

Evandro Oliveira confirmou o encontro no Wandão e que não houve nenhuma conversa concreta sobre política. “Não tem nada concreto e tem muito tempo pela frente ainda. Estamos falando com todos os partidos. Ali foi um momento de descontração”, afirmou o pré-candidato do PSDB. (inf Angelo Rigon)