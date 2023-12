Policia Federal combate tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e facções criminosas

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Sanctus com o objetivo de desarticular organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, a lavagem de dinheiro e a facções criminosas. Cambé está entre as cidades onde foram cumpri

As investigações tiveram início em outubro deste ano e, com seu avanço, houve a identificação dos líderes da organização criminosa sediada na cidade de Dourados (MS), cujo comando é exercido por dois irmãos, ambos com histórico de ligação em apreensões de droga e com lideranças de facções criminosas.

A atividade da organização baseia-se na internalização de droga no país a partir da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, por meio da ocultação de entorpecentes em pneus de caminhões de carga, que, para dissimular o transporte da droga, carrega produtos lícitos até o interior do Paraná e, de lá, para o Rio de Janeiro.

Os investigados promoviam a lavagem de capitais por meio de uma rede de pessoas e empresas, para os quais remetiam e recebiam grandes quantias de valores em espécie por meio de depósitos em terminais de autoatendimento.

O esquema conta ainda com a ocultação patrimonial de empresas e imóveis, cuja propriedade formal está em nome de laranjas, testas de ferro e, no caso dos imóveis, em nome de seus antigos proprietários.

A Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária, todos expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Campo Grande (MS), nas cidades de Maricá (RJ), Araruama (RJ), Dourados (MS), Ponta Porã (MS), Guia Lopes da Laguna (MS), Feliz Natal (MT), Paranatinga (MT) e Cambé. A Operação Sanctus contou com o apoio da Senad do Paraguai.