Pré-candidato a vereador, Leandro Bravin realiza evento com amigos e lideranças

O ex-jogador de futebol Leandro Bravin participou de evento com amigos e lideranças locais (entre elas, sindicalistas) no sábado, e confirmou a pré-candidatura a vereador em Maringá. Ele já disputou uma cadeira para deputado federal, pelo Partido Verde, em 2018.

Maringaense de nascimento, passou a infância no distrito de Floriano e aos 16 anos se tornou atleta profissional de futebol, jogou por vários clubes no Brasil e na Europa, tendo conquistado vários títulos. Voltou a Maringá, se formou em Engenharia Civil, tem pós-graduação MBA em gerenciamento de Obras e Projetos.

Empresário no ramo de entretenimento, também é empresário no ramo de meio ambiente. Leandro Henrique de Oliveira Bravin acredita que a carreira política iniciada há mais de 10 anos o credencia a disputar uma cadeira no Legislativo em 2024.