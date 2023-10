Presos dois suspeitos de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente dois homens, de 32 e 38 anos, suspeito de tráfico de drogas, na manhã de hoje em Maringá, durante a Operação Fim da Linha. Os policiais civis também cumpriram seis mandados de busca e apreensão, quatro em endereços ligados aos suspeitos e dois nas empresas suspeitas de serem utilizadas de fachada para remessa ilegal de drogas, em Maringá e Marialva. Nos locais foram apreendidos quatro celulares.

A Polícia Civil não divulgou nomes, mas o maringaense seria um empresário da área de vendas de materiais elétricos com escritório na rua Basílio Sautchuk, e o marialvense um empresário e ex-candidato a vereador pelo MDB. Ambos são bolsonaristas e nas redes sociais se diziam limpos e transparentes e ostentavam o lema “Deus, pátria e família”.

De acordo com o delegado da PCPR Leandro Munin, as investigações foram iniciadas em julho deste ano quando em uma ação integrada entre a PCPR e a Receita Federal aprendeu 276 quilos de maconha em uma transportadora de Maringá. A droga sairia de Maringá com destino a Campinas (SP) e São Luís dos Montes Belos (GO), e estavam em 14 caixas, que tinham notas fiscais que indicavam que equipamentos de automação e de eletricidade.

Imagens de câmeras de segurança da transportadora ajudaram a identificar a origem do conteúdo ilícito e seus remetentes. “As investigações identificaram duas pessoas diretamente envolvidas com a remessa da droga, sendo uma moradora de Maringá e outra de Marialva. Estas duas pessoas foram presas na data de hoje, em um escritório localizado no centro de Maringá, pertencente a um dos investigados” explicou Munin.

Os presos hoje suspeitos são investigados por duas remessas de drogas para o estado de São Paulo, as quais totalizam mais meia toneladas de drogas. (inf Angelo Rigon)