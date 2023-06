Sandra Jacovós é eleita coordenadora da Câmara Técnica da Assistência Social da Amusep

A secretária de Assistência Social, Políticas sobre as Drogas e Pessoa Idosa de Maringá, Sandra Regina Jacovós, foi eleita a coordenadora da Câmara Técnica da Assistência Social da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep). A definição ocorreu nesta quinta-feira, 22, pela manhã, durante reunião de retomada dos trabalhos do colegiado, realizada na sede da entidade, em Maringá.

Sandra agradeceu a confiança; disse que espera conduzir as atividades de forma integrada e que espera ter um grande aprendizado. “O papel da Câmara Técnica é ser o ambiente ideal para a busca de soluções conjuntas para os problemas comuns. Também, vamos elaborar um diagnóstico das demandas para termos uma visão geral das necessidades para poder eleger as prioridades e fazer as reivindicações para os governos Estadual e Federal”, destacou.

Comitê Gestor

Além da coordenadora, foram definidos os integrantes do Comitê Gestor. São eles: Alessandra Dias Piovesani, de Colorado; José Ricardo Oliveira Costa, de Doutor Camargo; Fabíola de Oliveira Gazzone Chicaroli, de Lobato; Murilo Henrique Meleiro Sepúlveda, de Mandaguari; e, a Sandra, de Maringá.

Prioridades

Durante a reunião, os participantes manifestaram várias questões a serem trabalhadas. Também, elogiaram a retomada dos trabalhos da Câmara Técnica, que ficaram suspensos desde o início da pandemia da Covid-19.

Presenças

O prefeito de Munhoz de Mello e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Amusep (Pró-Amusep), Marcondes Araújo da Costa, o Doutor Marcondes; e a chefe do Escritório Regional da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, Silvana Pazzetto Arruda, participaram do encontro. Marcondes falou sobre o importante papel desempenhado pelos colegiados. Silvana colocou a estrutura de técnicos do escritório à disposição para auxiliar, orientar e apoiar as iniciativas.

Imposto de Renda

Outro tema da reunião foi a possibilidade de as pessoas e as empresas destinarem até 6% do imposto de renda devido para os programas e entidades assistenciais. O tema chama a atenção porque há uma possibilidade grande de o dinheiro do pagamento do tributo ficar nos municípios e financiar projetos e ações para beneficiar os moradores locais.

Agenda

No fim do encontro, ficou definido que as reuniões da Câmara Técnica serão mensais, sempre, na última sexta-feira do mês, no horário da manhã. A próxima ficou marcada para o dia 28 de julho, às 8h30, na sede da Amusep.