Sem espaço para Homero Marchese

A mudança na direção estadual do Republicanos ainda não aparece no site da Justiça Eleitoral, mas já se sabe que o empresário Marcelo Almeida, anunciado como novo presidente em lugar do cascavelense Valdemar Jorge, está com tudo pronto para as alterações que serão feitas em algumas cidades – como Maringá.

Aliás, circula que Almeida já avisou que a comissão provisória local, formada por sete pessoas, será uma das primeiras a sofrer a mudança. A provisória deve seguir toda para o Partido Novo. O Republicanos teria sido entregue ao prefeito Ulisses Maia (PSD) e poderia entrar com a vice do atual vice-prefeito Edson Scabora.

Com essa nova gestão no Republicanos, o pré-candidato a prefeito em Maringá, ex-deputado Homero Marchese, está fora do partido.