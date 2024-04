Sob nova direção, Republicanos PR faz evento de filiação e promete dobrar número de eleitos em 2024

Os diretórios do partido Republicanos promovem, nesta segunda-feira (25), em Curitiba (PR), um grande evento de filiações, com mais de 400 participantes. O partido, que conta com 88 vereadores, quatro prefeitos e nove vice-prefeitos no Paraná, pretende dobrar o número de representantes nas Câmaras Municipais e Prefeituras do estado nas eleições de 2024.

O encontro, com condução do presidente estadual do Republicanos, Marcelo Almeida, e do presidente do diretório municipal do partido, deputado Alexandre Amaro, terá, entre os convidados, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). Entre as lideranças do Republicanos confirmadas, a deputada estadual Mara Lima, além de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos da legenda.

A estratégia do partido, de ampliação da representatividade da legenda nos municípios paranaenses, já tem resultados. Desde que o ex-deputado federal Marcelo Almeida assumiu o diretório estadual, o número de executivas municipais do Republicanos saltou de 99 para 212. “A ampliação da presença no interior é um movimento prioritário para o partido. Já conseguimos colocar a ‘bandeirinha’ do Republicanos em mais de duzentas cidades. É o início de um caminho para que o partido, que nacionalmente tem relevância e representatividade no Senado e na Câmara dos deputados, cresça em todo o Paraná nestas eleições e chegue forte nas eleições 2026”, afirma Almeida.

De acordo com o presidente estadual, a meta do partido é alcançar, nas eleições de 2026, de três a quatro cadeiras de deputados federais. Além de novas filiações e maior representação nos municípios, o Republicanos passa por um reposicionamento na esfera estadual. “O momento é de ampliar e diversificar os perfis de membros e lideranças do partido, estabelecendo, como ponto de convergência, a atitude de fazer o que é certo. Existe uma enorme carência por representação política com ética e moral. E é esse o nosso papel: fazer tudo certo desde o começo, com bom assessoramento jurídico, político, de contabilidade, e, principalmente, colocando ‘na prateleira’ boas opções para o eleitor. A culpa pela presença de maus políticos no poder não é da população e sim de quem oferece ‘produtos’ sem qualidade. O filtro é nosso”, defende.

Filia 10

O evento Filia 10, que terá início às 20h, no Clube Urca (Rua Albano Reis, 170 – bairro Ahú), será aberto a todos os interessados em participar das eleições deste ano, segundo o presidente do Republicanos em Curitiba, deputado estadual Alexandre Amaro, “É uma ação para filiar novos nomes e reunir integrantes e apoiadores do partido para fortalecer a mobilização do Republicanos em todo o estado. Os pré-candidatos de Curitiba estarão presentes, assim como lideranças partidárias da Região Metropolitana, mas estendemos o convite às executivas do Paraná e esperamos uma enorme adesão”, diz.

Na capital, com a abertura da janela partidária, a legenda ganhou dois novos representantes na Câmara Municipal. Marciano Alves e Hernani da Silva trocaram de partido e, agora, fortalecem o quadro do Republicanos. “Estamos trabalhando bastante com a montagem da chapa e vamos lutar para fazermos quatro vereadores em Curitiba”, adianta Amaro.