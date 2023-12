Acidente gravíssimo na BR-376 deixa quatro pessoas feridas

Um grave acidente durante a manhã deste domingo (3), deixou quatro pessoas feridas na BR-376, em

Nova Esperança, no Noroeste do Paraná.

Conforme informações do Samu, um carro Toyota Corolla que estaria em alta velocidade, perdeu o controle

da direção, saiu da pista e colidiu com uma carreta estacionada no interior de um posto de

combustíveis.

Um grande efetivo foi mobilizado para atender as vítimas. Além do Samu, a Brigada Comunitária de

Nova Esperança, PRF e PM, estiveram no local.

Socorristas com o helicóptero também foram mobilizados, uma das vítimas precisou ser encaminhada

pelo Aeromédico até o Hospital Universitário de Maringá, seria um homem de 34 anos, ele sofreu

ferimentos graves.

Quando os socorristas chegaram, constataram que duas pessoas estavam presas entre as ferragens do

carro. Elas precisaram ser desencarceradas.

Um jovem, de 24 anos, com ferimentos moderados, foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Maringá, um rapaz, de 20 anos, também com ferimentos moderados, foi levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Um

outro jovem, de 20 anos, sofreu lesões leves e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. (inf Maringá na Hora)