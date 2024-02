Cabeça de motociclista é decepada ao sofrer acidente em Maringá

O Instituto Médico Legal removeu o corpo de Jean Cid Ricardo Naves, 34 anos, que sofreu um acidente gravíssimo durante a madrugada deste domingo, 11, na avenida Colombo, entre Maringá e Sarandi. O piloto ocupava uma Kawasaki modelo Z750.

A Polícia Rodoviária Federal que atendeu a ocorrência relatou que o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra o meio fio do canteiro central da Colombo. Com o impacto o piloto foi arremessado para a pista contrária.

Um automóvel que seguia no sentido contrário não conseguiu desviar atingindo o motociclista que teve sua cabeça decepada. O condutor do carro, de 37 anos, parou seu veículo imediatamente até a chegada do socorro e da PRF.

Os policiais rodoviários registraram um boletim de acidente de trânsito para apurar as causas da queda. A própria polícia recebeu uma informação de que o piloto teria empinado sua moto antes de sofrer a queda. (inf André Almenara/foto Plantão Maringá)