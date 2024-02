Carro com família é arrastado por caminhão após batida

O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 4, na Avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul), próximo ao Conjunto Santa Felicidade.

Testemunhas disseram os ocupante do veículo menor desceram do veículo e a mãe abraçou os filhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas graves. (inf Plantão Maringá)