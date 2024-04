Carro derruba poste e bate de frente com motociclista

O acidente aconteceu no fim da manhã de sábado, 6, na avenida Colombo, em Maringá. Um motociclista que seguia pela rodovia BR-376 sentido Sarandi foi atingido de frente por um automóvel VW Gol.

O automóvel seguia na pista contrária sentido Maringá quando bateu fortemente contra um poste de iluminação. O motorista perdeu a direção, invadiu a pista e em seguida colidiu contra o motociclista.

Apesar dos estragos e da violência da colisão, o piloto da moto sofreu apenas escoriações sem nenhuma gravidade. A esposa e uma criança que estavam no carro também receberam atendimento do Corpo de Bombeiros.

A pista ficou interditada por cerca de 30 minutos até a retirada do poste que ficou no meio da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal lavrou um boletim de acidente de trânsito. Já o motorista do carro disse que foi fechado por um caminhão. (inf André Almenara)