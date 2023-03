Com apoio da Prefeitura, Maringá sedia Campeonato Brasileiro de Seleções de Voleibol na próxima semana

O investimentos da gestão municipal no fortalecimento das estruturas esportivas para desenvolvimento de diversas modalidades atrai eventos de alto nível para Maringá. Na próxima semana, entre os dias 28 de março e 2 de abril, a cidade vai sediar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Voleibol. As partidas do Sub-16 masculino e Sub-18 feminino, na divisão especial, vai reunir federações de diversos estados brasileiros.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a Federação Paranaense de Voleibol (FPV), tem apoio da Prefeitura de Maringá e do Governo do Paraná. As partidas vão ocorrer nos ginásios Valdir Pinheiro e Chico Neto, na Vila Olímpica. A comunidade poderá acompanhar os jogos de forma gratuita.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Robson Xavier, o campeonato reforça que a cidade tem se consolidado como referência no esporte. “Realizamos diversas melhorias nos espaços públicos e investimos fortemente na formação de base e no esporte de rendimento”, destacou. Ele lembra que, além da importância para os atletas, o evento impulsiona a economia local e aproxima a comunidade dos espaços públicos.

O campeonato é disputado, em cada categoria, por 10 seleções divididas em dois grupos. O grupo A do Sub-16 masculino é formado por Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Amazonas e Espírito Santo e o grupo B por Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão e Roraima. Confira em anexo a tabela de jogos.

No sub-18 feminino jogam pelo grupo A Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará e no grupo B Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Roraima. Confira em anexo a tabela de jogos.

Serviço:

O que: Campeonato Brasileiro de Seleções de Voleibol

Quando: De 28 de março a 2 de abril

Onde: Vila Olímpica

Inf.Murillo Saldanha

Foto:Thiago Louzada