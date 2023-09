Confira os preços dos combustíveis nos postos de Maringá

A pesquisa semanal do Procon sobre combustíveis indica onde está mais barato abastecer. No levantamento dessa semana, há uma diferença de até 14,33% nos preços nas bombas dos postos maringaenses. Como é o caso do Etanol, com o litro mais barato a R$ 3,49 e o mais caro a R$ 3,99.

Já a Gasolina Comum tem diferença de 10,14%, a Gasolina Aditivada de 13,70%, o Diesel S10 com 11,89% e o Diesel S500 de 12,94%. “Quem pesquisar antes de abastecer, vai pagar mais barato e ter uma economia no orçamento familiar”, orienta o coordenador do Procon Flávio Mantovani.

Os dados completos da pesquisa estão disponíveis nas páginas do Procon, na internet. O órgão de defesa do consumidor comparou preços de 77 postos em Maringá, considerando pagamento à vista, sem promoções ou clube de fidelidade. Os valores estão sujeitos à variação diária, conforme cada estabelecimento.

SEGMENTOS – Para garantir que o consumidor tenha os melhores serviços, produtos de qualidade e preços justos, o Procon de Maringá já realizou pesquisas ou vistorias esse ano em bancos, livrarias, postos de combustíveis, farmácias, peixarias, distribuidoras de gás, lojas de shopping, do comércio de rua, hospitais, entre outros. Essa semana também será feita coleta de amostras de combustíveis para testes de qualidade dos produtos e será divulgada a pesquisa mensal sobre cesta básica.

PRODUTO / + BARATO / + CARO / DIFERENÇA

• GASOLINA COMUM – R$ 5,62 / R$ 6,19 / 10,14%

• GASOLINA ADITIVADA – R$ 5,62 / R$ 6,38 / 13,70%

• ETANOL – R$ 3,49 / R$ 3,99 / 14,33%

• DIESEL S10 – R$ 5,97 / R$ 6,68 / 11,89%

• DIESEL S500 – R$ 5,72 / R$ 6,46 / 12,94%

CANAIS DO PROCON:

• Whats app: (44) 98402-0433 ou 98402-0278

• Atendimento: 151

• E-mail: procon@maringa.pr.gov.br