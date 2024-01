Jovem morre após bater moto na traseira de carro em Maringá

Um jovem de 19 anos morreu na UTI do Hospital Bom Samaritano, após um acidente de trânsito, em Maringá. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta quando colidiu na traseira de um carro de passeio.

O acidente aconteceu na marginal do Contorno Norte, no bairro Jardim Olímpico, na noite da última segunda-feira, 29. Felipe Batistella Castro, seguia pela via, quando por motivos desconhecidos bateu na traseira de um Toyota Etios. Com ferimentos gravíssimos, ele foi encaminhado ao hospital, mas acabou morrendo na noite desta terça-feira, 30.

O garupa da moto sofreu ferimentos moderados. O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito. (inf Plantão Maringá)