Maringá FC se despede do Campeonato Paranaense com a terceira melhor campanha

O Maringá Futebol Clube encerrou sua participação no Campeonato Paranaense 2023 após ser superado pelo Athletico na tarde deste domingo, 26, por 1 a 0 na Arena da Baixada em Curitiba, pela segunda partida da semifinal da competição. Gol foi marcado por Christian aos 43 minutos da segunda etapa. No primeiro jogo o Furacão venceu por 2 a 0 no Estádio Regional Willie Davids.

Com a eliminação o Maringá Futebol Clube se despede do Paranaense com todas as metas iniciais cumpridas, como ficar entre os quatro melhores times para garantir vagas para a Copa do Brasil e Série D de 2024. Além disso o Tricolor também finaliza a competição como a terceira melhor campanha, com 15 jogos, sete vitórias, três empates e cinco derrotas, somando um total de 24 pontos. No entanto, com a classificação do FC Cascavel para a final do campeonato, o MFC termina a competição na quarta colocação.

Segundo o técnico Jorge Castilho, que completou 50 jogos no comando do Maringá, o time foi guerreiro e jogou de igual para igual contra uma das grandes equipes do futebol brasileiro. “Fica o sentimento de que dava mais, que poderíamos ter buscado o resultado tanto em casa, quanto hoje na Arena, mas é isso, jogar contra equipes do nível do Athletico, não podemos errar e esse detalhe fez a diferença no confronto. Os atletas estão de parabéns pela entrega e por jogarem de igual para igual contra uma das cinco melhores equipes do país atualmente, foram guerreiros e estamos orgulhosos pelo o que fizemos e conquistamos nesse campeonato”, disse o treinador.

O Maringá FC chegou a marcar primeiro no jogo, com Caíque, após o cruzamento de Gui Sales, mas a arbitragem anulou o gol alegando que a bola havia saído antes do cruzamento. O time ainda teve boas oportunidades com Robertinho e Mateus Bianqui, mas não conseguiu converter em gols.

Antes da partida, o treinador Jorge Castilho recebeu das mãos do seu ídolo, Felipão, a placa de 50 jogos no comando do MFC e para ele, essa homenagem foi gratificante. “Receber essa homenagem de 50 jogos a frente do Maringá FC pelas mãos do Felipão, que é uma das minhas inspirações na profissão não tem preço, estou emocionado e muito obrigado Maringá e a todos que prepararam essa surpresa para mim”, disse o treinador.

Castilho chegou ao MFC em 2020 como auxiliar técnico, assumiu a equipe de forma interina na reta final da segunda divisão do estadual e conseguiu o acesso para a elite do Paranaense. Em 2021, novamente iniciou como auxiliar e assumiu o comando da equipe na quinta rodada, conseguindo a classificação para as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Cascavel.

Em 2022 o treinador iniciou a temporada já no comando do time e conquistou o vice-campeonato paranaense. No segundo semestre, o treinador acertou sua ida para o Ipatinga, mas com a garantia de que voltaria ao Tricolor Maringaense após o módulo dois do Campeonato Mineiro. No comando da equipe mineira, Castilho conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato e em seguida retornou ao MFC.

Em 2023 as metas iniciais foram batidas e o treinador se tornou o terceiro técnico com mais jogos da história do MFC, ficando atrás apenas de Fernando Marchiori, com 60 jogos e Claudemir Sturion com 59 jogos. O aproveitamento de Castilho também é positivo, pois nos 50 jogos comandando o Tricolor, o técnico obteve 24 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, tendo um aproveitamento de 56.6%.

A próxima partida do treinador e do Maringá FC será pela terceira fase da Copa do Brasil. O dia, horário e adversário serão definidos na próxima quarta-feira, 29, em sorteio realizado pela CBF.

Por assessoria de imprensa.