Maringá terá primeira loja Cookie Stories

A primeira loja da Cookie Stories em Maringá (PR) será inaugurada nesta semana. A rede especializada em cookies, aliando a clássica receita norte-americana com a criatividade brasileira, agora terá endereço na cidade: na Rua Santos Dumont, 2379 – Zona 01. A inauguração acontece nesta sexta-feira (27/10), ao meio-dia.

Fundada em 2014, a Cookie Stories teve sua primeira loja física em 2017, iniciando logo depois a ter outras unidades próprias. O crescimento impulsionou o sistema de franquias, a partir de 2020. Em 2022, abriu a primeira franquia fora de Curitiba, na cidade de São Paulo (SP), e, em 2023, inaugurou unidades em Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) eSinop (MT). Nos próximos meses, serão inauguradas lojas em Ribeirão Preto (SP), São Caetano do Sul (SP) e João Pessoa (PB), todas em processo de implantação.

“Depois do sucesso em Curitiba, iniciamos um plano concreto de expansão para outras cidades brasileiras. Estudando a melhor maneira de manter a qualidade e atingir novos públicos, conseguimos duplicar nossas unidades em 2023”, explica Rafaela Camargo, uma das fundadoras da marca ao lado da irmã, Camila Camargo.

Uma criação que projetou nacionalmente a Cookie Stories foi o Cookie Shot, um copinho feito de biscoito no qual é servido café. Outras versões, revestidas de chocolate e servindo chocolate quente, por exemplo, aprimoraram a versatilidade das criações da marca. O cardápio de cookies tem 15 versões diferentes com receitas únicas, passando pelos recheados, como Salted Caramel (recheado de caramelo salgado), e até releituras de sobremesas como o cookie Red Velvet Milk (massa de chocolate com recheio de brigadeiro em pó).

A rede tem ainda outras pedidas, como o Brookie: doce que combina massa de brownie com cookie. O cardápio traz ainda salgados, como bolinha de queijo, e bebidas, como Cappuccino e Affogato Cookie (sorvete com café e cookie chocolate chunk servidos em uma taça).

A loja de Maringá da Cookie Stories inaugurará nesta sexta-feira, 27 .A unidade funcionará na R. Santos Dumont, 2379 – Centro.