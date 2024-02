Morador da cidade de Floresta é intubado após sofrer acidente

Luan Rodrigues Pereira, de 26 anos, está internado na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi. Luan sofreu um acidente gravíssimo no início da madrugada deste domingo, 25, na frente do Shopping Vest Sul, na rodovia PR-317, em Maringá.

A Polícia Rodoviária Estadual que atendeu a ocorrência presenciou o acidente. Os policiais que estavam indo atender um acidente grave na rodovia de Paiçandu disseram que o motociclista seguia pela Avenida Pinguim quando atravessou a rodovia PR-317.

A moto de Luan quase atingiu a viatura dos policiais. Equipes de socorro foram acionadas até o local. Devido aos traumas de crânio e tórax, o médico do Samu intubou o paciente dentro da ambulância. A vítima sofreu um traumatismo craniano severo.

O motociclista ao ser estabilizado foi encaminhado ao hospital, ele é morador da cidade de Floresta. (inf André Almenara)