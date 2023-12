Morre Padre que sofreu acidente na PR 323

Foi confirmada nesta segunda-feira, 11, a morte do Padre Joseir Sversutti, de 47 anos, ele era de Ivatuba e sofreu um gravíssimo acidente no dia 29 de agosto, entre Jussara e Doutor Camargo, na PR-323, próximo a ponte do Rio Ivaí, no Noroeste do Paraná.



Joseir ocupava um carro, ele foi cruzar a rodovia em um retorno quando acabou sendo atingido por uma carreta na lateral. O automóvel foi arrastado por vários metros, o padre sofreu graves ferimentos. O motorista da carreta não se feriu.

O Grupo de Operações Aéreas do Samu, realizou o atendimento ao padre juntamente com o Corpo de Bombeiros. Conforme os socorristas, Joseir precisou até mesmo ser entubado, ele foi encaminhado até o Hospital Santa Casa de Maringá.

Joseir era da arquidiocese de Maringá, administrador paroquial Nossa Senhora do Rocio, em Ivatuba. A morte vem causando grande comoção. As datas e horários de velório e sepultamento do seu corpo ainda não foram confirmadas.

Em nota, a Arquidiocese de Maringá, lamentou o ocorrido:

“A Arquidiocese de Maringá comunica o falecimento do padre Joseir Sversutti, ocorrido às 5h desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Ele tinha 47 anos.

Padre Joseir estava internado na Santa Casa de Maringá desde 29 de agosto, quando sofreu um acidente de carro na PR 323. Seu estado de saúde permaneceu grave durante todo o período de internamento. Na última sexta-feira ele registrou um quadro de choque séptico e insuficiência respiratória.

Expressamos nossa solidariedade aos queridos familiares do padre Joseir. Nossa comunidade entrega ao Pai este presbítero que tanto amou a Igreja. Em breve serão divulgadas informações sobre o velório.” (inf Marcelo Batista)