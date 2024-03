Motociclista morre ao ser atingido por carreta

Um motociclista morreu ao ser atingido por uma carreta na PR-323, no final da madrugada desta quinta-feira, 7, em Doutor Camargo. Uma mulher que estava na garupa foi socorrida e encaminhada ao hospital em estado gravíssimo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou que foi acionado por volta das 5h40 para atender a ocorrência próximo à ponte do rio Ivaí. O médico constatou a morte do condutor da moto ainda no local do acidente.

No entanto, as causas do acidente ainda serão apuradas. (inf Plantão Maringá)