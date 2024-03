Motorista é socorrido de helicóptero após capotar carro na BR-376

Um homem foi socorrido de helicóptero, na tarde deste domingo, 10, após perder o controle da direção do carro que conduzia e capotar na rodovia BR-376, em Marialva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente serão apuradas.

O condutor José Jorge de Lima, 43 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e ficou preso às ferragens. Após ser resgatado ele foi intubado e encaminhado de helicóptero ao Hospital Santa Casa de Maringá. Uma criança também sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital.

O acidente mobilizou socorristas da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). (inf Plantão Maringá)