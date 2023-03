Palmeiras oferece 10 milhões de euros por Allan, mas Atlético-MG diz que volante é inegociável

Logo após o jogo de ontem (02), onde o Atlético-MG venceu o Carabobo na Copa Libertadores, o volante Allan confirmou ter recebido uma proposta do Palmeiras para deixar o clube mineiro, contrariando especulações de que o Flamengo estivesse de olho no jogador.

No entanto, pouco tempo depois a assessoria do Galo descartou negociações com times nacionais envolvendo o volante, já Allan afirmou que está feliz no time e deixa as negociações a cargo de seu empresário.

Segundo informações, o Palmeiras teria feito duas ofertas pelo jogador, sendo a última por volta dos 10 milhões de euros, mas ao que parece os valores não fizeram o Atlético mudar sua posição de abertura para negociações.

De acordo com o empresário do futebol, Emerson Zulu, é possível que o Palmeiras continue insistindo em Allan, mas que Atlético-MG não deve fechar acordo com times nacionais.

“Há especulações de que o Palmeiras estivesse de olho em Allan como um substituto promissor para Danilo, que se despediu do time no início do ano, mas mesmo que eleve os valores da proposta, o Atlético deve manter a posição de inegociabilidade do jogador”.

