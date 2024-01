Peça de automóvel quebra e causa capotamento

Um jovem de 22 anos sofreu um acidente na tarde deste domingo, 21, na Avenida Pedro Taques, no Jardim Alvorada, em Maringá. O motorista do VW Spacefox seguia sentido centro quando a homocinética de uma das rodas quebrou.

O condutor perdeu a direção do veículo que subiu no canteiro central da avenida e em seguida colidiu contra uma árvore. O automóvel logo depois capotou. O motorista conseguiu sair sozinho do carro sem ferimentos.

Uma ambulância do Samu chegou a deslocar ao local do acidente mas o condutor recusou atendimento. O proprietário do carro disse que comprou o veículo na última quinta-feira, 18. Como não houve vítima a Polícia Militar não foi acionada. (inf André Almenara)