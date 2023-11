Prefeitura abre ′Maringá Encantada 2023′ em Floriano nesta sexta, 17, e em Iguatemi no sábado, 18

Com foco na descentralização das atrações da ′Maringá Encantada 2023′, a gestão municipal abre o evento natalino no distrito de Floriano nesta sexta-feira, 17, e em Iguatemi no sábado, 18. A festividade contará com a chegada do Papai Noel e a presença do prefeito Ulisses Maia e do vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora.

A Praça Nossa Senhora Aparecida sedia o evento em Floriano e a Praça Luiz M. Carvalho recebe a festividade em Iguatemi. As atrações culturais iniciam a partir das 20h e uma sessão de fotos com o Papai Noel encerra a noite nos distritos (confira a programação abaixo). As ruas e praças dos distritos ficarão iluminadas com uma decoração especial de Natal.

“A descentralização das ações é um compromisso da nossa gestão. Marcaremos o início das festividades natalinas nos nossos distritos, que estarão iluminados, e teremos a participação especial do Papai Noel para alegrar nossas crianças”, destaca Ulisses Maia.

Para o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, “a ′Maringá Encantada′ está alinhada com a proposta da gestão de proporcionar cultura, lazer e entretenimento gratuitamente em diferentes espaços da cidade. Floriano e Iguatemi vivenciarão uma noite muito especial”, reforça.

Confira as atrações da abertura da ′Maringá Encantada 2023′ nos distritos de Floriano e Iguatemi:

Floriano

Sexta-feira, 17 | 20h | Praça Nossa Senhora Aparecida

– Coral das Crianças

– Banda Adventista

– Chegada do Papai Noel com apresentação teatral

– Show de Tálita Conciani com a banda Inbox

– Sessão de fotos com Papai Noel

Iguatemi

Sábado, 18 | 20h | Praça Luiz M. Carvalho

– Banda Adventista

– Chegada Papai Noel e entrega da chave da cidade

– Show de Tálita Conciani com a banda Inbox

– Sessão de fotos com Papai Noel