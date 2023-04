Prefeitura disponibiliza telão na Vila Olímpica para transmissão do jogo do Maringá FC contra Flamengo

A gestão municipal investe em ações para promover o lazer e a ocupação dos espaços públicos pela comunidade. Para que os torcedores possam acompanhar o jogo do Maringá FC contra o Flamengo pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, 13, a Prefeitura disponibilizará telão na Vila Olímpica. A estrutura para transmissão da partida, com 6 metros de largura e 4 metros de altura, será instalada na quadra de basquete com tela direcionada para a arquibancada.

O acesso será livre e gratuito, sem a necessidade de retirada de ingresso. O espaço para transmissão do jogo ficará disponível para o público a partir das 19h. O confronto pela terceira fase da Copa do Brasil será às 20h. A estrutura contará com banheiros e a segurança será reforçada pela Guarda Civil Municipal.

“Será uma partida incrível e que vai colocar nossa cidade em destaque nacional. No entanto, mais do que isso, queremos garantir a alegria e diversão dos torcedores e vamos disponibilizar essa estrutura para que toda a comunidade possa torcer e vibrar”, destacou o prefeito Ulisses Maia. Ele lembrou que o município já instalou telão outras vezes como opção de lazer para a população durante a Copa do Mundo e para exibição do jogo da final do Campeonato Paranaense de Futebol 2022 entre Coritiba x Maringá FC.

Serviço:

O que: Telão para transmissão do jogo do Maringá FC X Flamengo

Quando: Quinta-feira, 13, a partir das 19h

Onde: Quadra de basquete da Vila Olímpica