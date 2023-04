Procon notifica Maringá FC sobre quantidade de público no jogo contra o Flamengo

O Procon maringaense já notificou a direção do Maringá FC sobre as orientações enviadas ontem pelo Ministério Público do Paraná, a respeito da quantidade de pessoas que poderão assistir com segurança o jogo no Estádio Regional Willie Davids. Haverá uma vistoria preliminar antes da partida e também terá equipe trabalhando durante o evento.

O MPPR quer evitar o que aconteceu em 2014, no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, quando os organizadores venderam 8 mil ingressos além da capacidade de público. Laudo técnico apontou, no final do ano passado,. que o WD tem capacidade para 10 mil pessoas, já que parte do estádio está com problemas de engenharia.

A recomendação administrativa indica fiscalização intensa do Procon sobre número de ingressos emitidos, para não exceder a quantia máxima de 14 mil ingressos; até então, falava-se que seriam vendidos 16 mil ingressos. O órgão também vai verificar as instalações e condições do estádio para o jogo do dia 13.

Duas reuniões já foram realizadas com a direção do Maringá FC,uma ontem à tarde, para ajustar quais procedimentos adequados sobre o jogo.