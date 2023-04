Prova Rústica Tiradentes reúne 6 mil participantes e movimenta ruas de Maringá

O feriado de Tiradentes nesta sexta-feira, 21, marcou a retomada da tradicional corrida de rua de Maringá após três anos. A Prova Rústica Tiradentes 2023 reuniu 6 mil atletas e movimentou as ruas da cidade com trajeto de 10 km na competição principal. O vencedor geral no masculino foi o atleta queniano Vestus Cheboi Chemjor, que completou a prova com o tempo de 29′45. A primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi Felismina Vendohali Tchianda Cavela, com tempo de 34′55.

O prefeito em exercício, Edson Scabora, destacou a importância da competição, que movimenta a cidade. “Neste ano, que marca a retomada da prova, tivemos a participação de atletas de 210 cidades de 10 estados brasileiros e atletas internacionais. Além disso, o mais importante é que podemos proporcionar, por meio da competição, alegria, diversão e qualidade de vida para a comunidade”, afirmou.

O atleta Vestus Cheboi Chemjor, que já disputou grandes provas de corrida, celebrou a vitória em Maringá. Angolana, Felismina Vendohali mora no Brasil há 11 anos e veio de Presidente Prudente (SP) para disputar a prova. Foi a terceira vez que ela participou da competição, mas ainda não tinha levado o primeiro lugar. “A Prova Rústica Tiradentes é difícil, mas o maior adversário não é o colega, é você mesmo. E eu superei os meus próprios desafios e estou muito feliz”, disse.

A maringanese Regina Diniz participou pela primeira vez da prova e correu acompanhada da pet Luna. “É bom que ela me puxa na subida”, disse a corredora aos risos. Além da prova principal, crianças e adolescentes participaram de outros percursos.

Confira os ganhadores da Prova Rústica 2023 na categoria geral

Geral Masculino

1º – Vestus Cheboi Chemjor – 29′45,549

2º- Wendell Jeronimo Souza – 30′03,504

3º- Gilmar Silvestre Lopes – 30,21,177

4º- Robson Pereira de Lima -31′01,751

5º- Carlos Henrique de Souza – 31′08,031

Geral Feminino

1º- Felismina Vendohali Tchianda Cavela – 34′55,293

2º – Marcela Cristina Gomez Cordeiro – 35′30,986

3º – Jaciane Barroso de Jesus – 35′46,627

4º – Susane de Araújo Martins – 36′04,322

5º – Carmen Patrícia Martinez Aguilera – 36′34,825