SRM anuncia shows da Expoingá

A Sociedade Rural de Maringá vai anunciar hoje, às 10h30, a grade de shows que vão comemorar os 50 anos da Expoingá. De acordo com a entidade, a seleção do elenco que irá compor o rol de atrações foi feita considerando o histórico dos artistas ao longo dos anos com a feira agropecuária.

São12 shows confirmados para subir ao palco da Arena Joaquim Romero Fontes durante a Expoingá 2024 e o anúncio será feito pelas redes sociais. Uma das principais feiras do segmento agropecuário do país com categoria mista, a Expoingá acontece de 9 a 19 de maio e terá como tema “O elo entre tradição e inovação”, celebrando meio século de realizações.