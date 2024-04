Três pessoas morrem e 19 ficam feridas após micro-ônibus tombar no interior do PR

Três pessoas morreram e 19 ficaram feridas após um micro-ônibus, da empresa Pompei Turismo, tombar em Nossa Senhora das Graças, na região norte do Paraná. O acidente foi registrado na noite de domingo (31), segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com a PRE, o veículo trafegava pela PR-317 e tombou no acostamento após ser fechado. O acidente aconteceu por volta das 19h30, no trecho entre Santa Fé e Santo Inácio.

Duas mulheres, de 62 anos e um homem de 63 anos, morreram no local, de acordo com a PRE. Já os feridos que têm idades entre seis anos e 65 anos, foram encaminhados para hospitais de Colorado, Santo Inácio e Maringá.

A polícia informou que o micro-ônibus saiu Maringá, no norte do Paraná, com destino a Regente Feijó, no interior de São Paulo. O veículo transportava passageiros que retornavam de uma convenção religiosa em Maringá.

Em nota, a empresa lamentou o fato e informou que está cooperando com as autoridades, com as vítimas e familiares.

“Estamos comprometidos em fornecer transparência e apoio contínuo a todos os envolvidos“, finaliza a nota.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. (inf G1 Pr)